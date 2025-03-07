Devises / RPTX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.71 USD 0.06 (3.39%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RPTX a changé de -3.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.71 et à un maximum de 1.77.
Suivez la dynamique Repare Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPTX Nouvelles
- Repare earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Repare (RPTX) Q2 Loss Narrows 52%
- Repare Therapeutics Jumps 15% After $10M Licensing Deal With Debiopharm
- Repare Therapeutics stock surges after $10M licensing deal with Debiopharm
- Repare Therapeutics licenses PKMYT1 inhibitor to Debiopharm for $10 million
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads UiPath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads Uipath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon Amid Over 20% Decline In a Year: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon, Coinbase: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood Doubles Down: Mops Up Another $1.39 Million Worth Of Robinhood Stock Amid Trump Tariff Dip - GitLab (NASDAQ:GTLB), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Robinhood, Nvidia-Backed CoreWeave: Offloads Spotify, Roku - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (ARCA:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Scoops Up Iridium, Beam, Pacific Biosciences While Offloading Illumina And Amgen - Absci (NASDAQ:ABSI), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Cathie Wood’s ARK Invest Snaps Up Tesla Stock (TSLA) amid 42% Price Drop - TipRanks.com
- Cathie Wood's Ark Invest Continues To Offload UiPath, Roblox: Loads Up On GitLab, Ibotta - ARK Fintech Innovation ETF (ARCA:ARKF), ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG)
- Gap To Rally Over 69%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Burlington Stores (NYSE:BURL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
Range quotidien
1.71 1.77
Range Annuel
0.89 4.07
- Clôture Précédente
- 1.77
- Ouverture
- 1.77
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Plus Bas
- 1.71
- Plus Haut
- 1.77
- Volume
- 104
- Changement quotidien
- -3.39%
- Changement Mensuel
- 2.40%
- Changement à 6 Mois
- 69.31%
- Changement Annuel
- -50.86%
20 septembre, samedi