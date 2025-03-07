Valute / RPTX
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.71 USD 0.06 (3.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RPTX ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.71 e ad un massimo di 1.77.
Segui le dinamiche di Repare Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.71 1.77
Intervallo Annuale
0.89 4.07
- Chiusura Precedente
- 1.77
- Apertura
- 1.77
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Minimo
- 1.71
- Massimo
- 1.77
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- -3.39%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 69.31%
- Variazione Annuale
- -50.86%
21 settembre, domenica