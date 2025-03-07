QuotazioniSezioni
RPTX: Repare Therapeutics Inc

1.71 USD 0.06 (3.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RPTX ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.71 e ad un massimo di 1.77.

Segui le dinamiche di Repare Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.71 1.77
Intervallo Annuale
0.89 4.07
Chiusura Precedente
1.77
Apertura
1.77
Bid
1.71
Ask
2.01
Minimo
1.71
Massimo
1.77
Volume
104
Variazione giornaliera
-3.39%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
69.31%
Variazione Annuale
-50.86%
21 settembre, domenica