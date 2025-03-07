Divisas / RPTX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RPTX: Repare Therapeutics Inc
1.74 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RPTX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.71, mientras que el máximo ha alcanzado 1.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Repare Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPTX News
- Repare earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Repare (RPTX) Q2 Loss Narrows 52%
- Repare Therapeutics Jumps 15% After $10M Licensing Deal With Debiopharm
- Repare Therapeutics stock surges after $10M licensing deal with Debiopharm
- Repare Therapeutics licenses PKMYT1 inhibitor to Debiopharm for $10 million
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads UiPath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Offloads Uipath, Prime Medicine, And Repare Therapeutics - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon Amid Over 20% Decline In a Year: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Amazon, Coinbase: Offloads UiPath, Roblox - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Cathie Wood Doubles Down: Mops Up Another $1.39 Million Worth Of Robinhood Stock Amid Trump Tariff Dip - GitLab (NASDAQ:GTLB), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Robinhood, Nvidia-Backed CoreWeave: Offloads Spotify, Roku - ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG), ARK Innovation ETF (ARCA:ARKK)
- Cathie Wood's Ark Invest Scoops Up Iridium, Beam, Pacific Biosciences While Offloading Illumina And Amgen - Absci (NASDAQ:ABSI), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Cathie Wood’s ARK Invest Snaps Up Tesla Stock (TSLA) amid 42% Price Drop - TipRanks.com
- Cathie Wood's Ark Invest Continues To Offload UiPath, Roblox: Loads Up On GitLab, Ibotta - ARK Fintech Innovation ETF (ARCA:ARKF), ARK Genomic Revolution ETF (BATS:ARKG)
- Gap To Rally Over 69%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Burlington Stores (NYSE:BURL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
Rango diario
1.71 1.78
Rango anual
0.89 4.07
- Cierres anteriores
- 1.74
- Open
- 1.73
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Low
- 1.71
- High
- 1.78
- Volumen
- 89
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.19%
- Cambio a 6 meses
- 72.28%
- Cambio anual
- -50.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B