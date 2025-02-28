Dövizler / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.37 USD 0.15 (4.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RPID fiyatı bugün 4.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.17 ve Yüksek fiyatı olarak 3.37 aralığında işlem gördü.
Rapid Micro Biosystems Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPID haberleri
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:RPID)
- Stifel reiterates Buy rating on Rapid Micro Biosystems stock, maintains $8 target
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid Micro Biosystems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Rapid Micro Biosystems secures $45 million term loan facility
- Artivion (AORT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lake Street initiates Rapid Micro Biosystems stock with Buy rating on MQC growth
- Thermo Fisher Scientific (TMO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems: Benefiting From Partnership With Merck; Initiating With 'Buy' (NASDAQ:RPID)
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Rapid Micro Biosystems (RPID) CEO sells $116976 in stock
- Rapid Micro Biosystems Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Rapid Micro Biosystems appoints new board member
- Rapid Micro Biosystems stock tumbles on earnings miss, weak outlook
- US Stocks Likely To Open Higher Following A Sell-Off, 'This Choppy Start To 2025 Isn't Abnormal. Don't Panic,' Says Expert Highlighting Seasonal Weakness In The First Quarter After Elections - Chart Industries (NYSE:GTLS), Dell Technologies (NYSE:DELL)
Günlük aralık
3.17 3.37
Yıllık aralık
0.83 4.50
- Önceki kapanış
- 3.22
- Açılış
- 3.25
- Satış
- 3.37
- Alış
- 3.67
- Düşük
- 3.17
- Yüksek
- 3.37
- Hacim
- 75
- Günlük değişim
- 4.66%
- Aylık değişim
- 43.40%
- 6 aylık değişim
- 28.63%
- Yıllık değişim
- 278.65%
21 Eylül, Pazar