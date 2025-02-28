FiyatlarBölümler
Dövizler / RPID
Geri dön - Hisse senetleri

RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A

3.37 USD 0.15 (4.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RPID fiyatı bugün 4.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.17 ve Yüksek fiyatı olarak 3.37 aralığında işlem gördü.

Rapid Micro Biosystems Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPID haberleri

Günlük aralık
3.17 3.37
Yıllık aralık
0.83 4.50
Önceki kapanış
3.22
Açılış
3.25
Satış
3.37
Alış
3.67
Düşük
3.17
Yüksek
3.37
Hacim
75
Günlük değişim
4.66%
Aylık değişim
43.40%
6 aylık değişim
28.63%
Yıllık değişim
278.65%
21 Eylül, Pazar