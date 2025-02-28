Валюты / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.04 USD 0.11 (3.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPID за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.99, а максимальная — 3.18.
Следите за динамикой Rapid Micro Biosystems Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RPID
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:RPID)
- Stifel reiterates Buy rating on Rapid Micro Biosystems stock, maintains $8 target
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid Micro Biosystems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Rapid Micro Biosystems secures $45 million term loan facility
- Artivion (AORT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lake Street initiates Rapid Micro Biosystems stock with Buy rating on MQC growth
- Thermo Fisher Scientific (TMO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems: Benefiting From Partnership With Merck; Initiating With 'Buy' (NASDAQ:RPID)
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Rapid Micro Biosystems (RPID) CEO sells $116976 in stock
- Rapid Micro Biosystems Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Rapid Micro Biosystems appoints new board member
- Rapid Micro Biosystems stock tumbles on earnings miss, weak outlook
- US Stocks Likely To Open Higher Following A Sell-Off, 'This Choppy Start To 2025 Isn't Abnormal. Don't Panic,' Says Expert Highlighting Seasonal Weakness In The First Quarter After Elections - Chart Industries (NYSE:GTLS), Dell Technologies (NYSE:DELL)
Дневной диапазон
2.99 3.18
Годовой диапазон
0.83 4.50
- Предыдущее закрытие
- 3.15
- Open
- 3.18
- Bid
- 3.04
- Ask
- 3.34
- Low
- 2.99
- High
- 3.18
- Объем
- 91
- Дневное изменение
- -3.49%
- Месячное изменение
- 29.36%
- 6-месячное изменение
- 16.03%
- Годовое изменение
- 241.57%
