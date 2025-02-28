Valute / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.37 USD 0.15 (4.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RPID ha avuto una variazione del 4.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.37.
Segui le dinamiche di Rapid Micro Biosystems Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.17 3.37
Intervallo Annuale
0.83 4.50
- Chiusura Precedente
- 3.22
- Apertura
- 3.25
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Minimo
- 3.17
- Massimo
- 3.37
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- 4.66%
- Variazione Mensile
- 43.40%
- Variazione Semestrale
- 28.63%
- Variazione Annuale
- 278.65%
21 settembre, domenica