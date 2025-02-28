Divisas / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.05 USD 0.01 (0.33%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RPID de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.93, mientras que el máximo ha alcanzado 3.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rapid Micro Biosystems Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RPID News
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:RPID)
- Stifel reiterates Buy rating on Rapid Micro Biosystems stock, maintains $8 target
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid Micro Biosystems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Rapid Micro Biosystems secures $45 million term loan facility
- Artivion (AORT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lake Street initiates Rapid Micro Biosystems stock with Buy rating on MQC growth
- Thermo Fisher Scientific (TMO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems: Benefiting From Partnership With Merck; Initiating With 'Buy' (NASDAQ:RPID)
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Rapid Micro Biosystems (RPID) CEO sells $116976 in stock
- Rapid Micro Biosystems Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Rapid Micro Biosystems appoints new board member
- Rapid Micro Biosystems stock tumbles on earnings miss, weak outlook
- US Stocks Likely To Open Higher Following A Sell-Off, 'This Choppy Start To 2025 Isn't Abnormal. Don't Panic,' Says Expert Highlighting Seasonal Weakness In The First Quarter After Elections - Chart Industries (NYSE:GTLS), Dell Technologies (NYSE:DELL)
Rango diario
2.93 3.18
Rango anual
0.83 4.50
- Cierres anteriores
- 3.04
- Open
- 2.93
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Low
- 2.93
- High
- 3.18
- Volumen
- 146
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- 29.79%
- Cambio a 6 meses
- 16.41%
- Cambio anual
- 242.70%
