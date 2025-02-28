货币 / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.05 USD 0.01 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RPID汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点2.93和高点3.18进行交易。
关注Rapid Micro Biosystems Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RPID新闻
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:RPID)
- Stifel reiterates Buy rating on Rapid Micro Biosystems stock, maintains $8 target
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid Micro Biosystems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Rapid Micro Biosystems secures $45 million term loan facility
- Artivion (AORT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lake Street initiates Rapid Micro Biosystems stock with Buy rating on MQC growth
- Thermo Fisher Scientific (TMO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems: Benefiting From Partnership With Merck; Initiating With 'Buy' (NASDAQ:RPID)
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Rapid Micro Biosystems (RPID) CEO sells $116976 in stock
- Rapid Micro Biosystems Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Rapid Micro Biosystems appoints new board member
- Rapid Micro Biosystems stock tumbles on earnings miss, weak outlook
- US Stocks Likely To Open Higher Following A Sell-Off, 'This Choppy Start To 2025 Isn't Abnormal. Don't Panic,' Says Expert Highlighting Seasonal Weakness In The First Quarter After Elections - Chart Industries (NYSE:GTLS), Dell Technologies (NYSE:DELL)
日范围
2.93 3.18
年范围
0.83 4.50
- 前一天收盘价
- 3.04
- 开盘价
- 2.93
- 卖价
- 3.05
- 买价
- 3.35
- 最低价
- 2.93
- 最高价
- 3.18
- 交易量
- 146
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 29.79%
- 6个月变化
- 16.41%
- 年变化
- 242.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值