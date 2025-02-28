통화 / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.37 USD 0.15 (4.66%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RPID 환율이 오늘 4.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.17이고 고가는 3.37이었습니다.
Rapid Micro Biosystems Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:RPID)
- Stifel reiterates Buy rating on Rapid Micro Biosystems stock, maintains $8 target
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid Micro Biosystems earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Rapid Micro Biosystems secures $45 million term loan facility
- Artivion (AORT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lake Street initiates Rapid Micro Biosystems stock with Buy rating on MQC growth
- Thermo Fisher Scientific (TMO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid Micro Biosystems: Benefiting From Partnership With Merck; Initiating With 'Buy' (NASDAQ:RPID)
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Rapid Micro Biosystems (RPID) CEO sells $116976 in stock
- Rapid Micro Biosystems Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Rapid Micro Biosystems appoints new board member
- Rapid Micro Biosystems stock tumbles on earnings miss, weak outlook
- US Stocks Likely To Open Higher Following A Sell-Off, 'This Choppy Start To 2025 Isn't Abnormal. Don't Panic,' Says Expert Highlighting Seasonal Weakness In The First Quarter After Elections - Chart Industries (NYSE:GTLS), Dell Technologies (NYSE:DELL)
일일 변동 비율
3.17 3.37
년간 변동
0.83 4.50
- 이전 종가
- 3.22
- 시가
- 3.25
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- 저가
- 3.17
- 고가
- 3.37
- 볼륨
- 75
- 일일 변동
- 4.66%
- 월 변동
- 43.40%
- 6개월 변동
- 28.63%
- 년간 변동율
- 278.65%
20 9월, 토요일