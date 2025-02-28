Moedas / RPID
RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.24 USD 0.19 (6.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RPID para hoje mudou para 6.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.11 e o mais alto foi 3.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Rapid Micro Biosystems Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.11 3.33
Faixa anual
0.83 4.50
- Fechamento anterior
- 3.05
- Open
- 3.11
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.11
- High
- 3.33
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 6.23%
- Mudança mensal
- 37.87%
- Mudança de 6 meses
- 23.66%
- Mudança anual
- 264.04%
