RPID: Rapid Micro Biosystems Inc - Class A
3.29 USD 0.07 (2.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPID hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.17 bis zu einem Hoch von 3.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rapid Micro Biosystems Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.17 3.34
Jahresspanne
0.83 4.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.22
- Eröffnung
- 3.28
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Tief
- 3.17
- Hoch
- 3.34
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- 40.00%
- 6-Monatsänderung
- 25.57%
- Jahresänderung
- 269.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K