RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
RODM fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.58 ve Yüksek fiyatı olarak 35.73 aralığında işlem gördü.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
RODM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi 35.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.58 - 35.73 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.69 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. RODM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi şu anda 35.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.49% ve USD değerlerini izler. RODM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RODM hisse senedi nasıl alınır?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisselerini şu anki 35.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.73 ve Ask 36.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı 0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RODM fiyat hareketlerini takip edin.
RODM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.95 - 36.17 ve mevcut fiyatı 35.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.73 veya Ask 36.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.14% ve 6 aylık değişim oranı 10.18% değerlerini karşılaştırır. RODM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi yıllık olarak 36.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.95 - 36.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.69 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF performansını takip edin.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.95 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.95 - 36.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RODM fiyat hareketlerini izleyin.
RODM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.69 ve yıllık değişim oranı 21.49% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 35.69
- Açılış
- 35.58
- Satış
- 35.73
- Alış
- 36.03
- Düşük
- 35.58
- Yüksek
- 35.73
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 0.11%
- Aylık değişim
- -0.14%
- 6 aylık değişim
- 10.18%
- Yıllık değişim
- 21.49%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.1%
- Önceki
- 3.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.3%
- Önceki
- 2.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 7.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki