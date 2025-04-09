RODM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi 35.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.58 - 35.73 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.69 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. RODM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi şu anda 35.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.49% ve USD değerlerini izler. RODM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RODM hisse senedi nasıl alınır? Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisselerini şu anki 35.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.73 ve Ask 36.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı 0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RODM fiyat hareketlerini takip edin.

RODM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.95 - 36.17 ve mevcut fiyatı 35.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.73 veya Ask 36.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.14% ve 6 aylık değişim oranı 10.18% değerlerini karşılaştırır. RODM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi yıllık olarak 36.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.95 - 36.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.69 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF performansını takip edin.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.95 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.95 - 36.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RODM fiyat hareketlerini izleyin.