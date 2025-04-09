QuotazioniSezioni
Valute / RODM
Tornare a Azioni

RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

35.73 USD 0.04 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RODM ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.58 e ad un massimo di 35.73.

Segui le dinamiche di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RODM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RODM oggi?

Oggi le azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF sono prezzate a 35.73. Viene scambiato all'interno di 35.58 - 35.73, la chiusura di ieri è stata 35.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RODM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF pagano dividendi?

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF è attualmente valutato a 35.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 21.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RODM.

Come acquistare azioni RODM?

Puoi acquistare azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF al prezzo attuale di 35.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.73 o 36.03, mentre 8 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RODM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RODM?

Investire in Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.95 - 36.17 e il prezzo attuale 35.73. Molti confrontano -0.14% e 10.18% prima di effettuare ordini su 35.73 o 36.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RODM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Il prezzo massimo di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF nell'ultimo anno è stato 36.17. All'interno di 27.95 - 36.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Il prezzo più basso di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) nel corso dell'anno è stato 27.95. Confrontandolo con gli attuali 35.73 e 27.95 - 36.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RODM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RODM?

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.69 e 21.49%.

Intervallo Giornaliero
35.58 35.73
Intervallo Annuale
27.95 36.17
Chiusura Precedente
35.69
Apertura
35.58
Bid
35.73
Ask
36.03
Minimo
35.58
Massimo
35.73
Volume
8
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
-0.14%
Variazione Semestrale
10.18%
Variazione Annuale
21.49%
30 ottobre, giovedì
12:30
USD
PIL trim./trim.
Agire
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE Reale trim./trim.
Agire
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
Vendite PIL trim./trim.
Agire
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:55
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev