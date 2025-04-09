- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Il tasso di cambio RODM ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.58 e ad un massimo di 35.73.
Segui le dinamiche di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RODM News
- Is Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a Strong ETF Right Now?
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a Strong ETF Right Now?
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- VEA: A High-Conviction Case For Global Diversification Beyond U.S. Borders (NYSEARCA:VEA)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Height Of Policy Uncertainty
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RODM oggi?
Oggi le azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF sono prezzate a 35.73. Viene scambiato all'interno di 35.58 - 35.73, la chiusura di ieri è stata 35.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RODM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF pagano dividendi?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF è attualmente valutato a 35.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 21.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RODM.
Come acquistare azioni RODM?
Puoi acquistare azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF al prezzo attuale di 35.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.73 o 36.03, mentre 8 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RODM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RODM?
Investire in Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.95 - 36.17 e il prezzo attuale 35.73. Molti confrontano -0.14% e 10.18% prima di effettuare ordini su 35.73 o 36.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RODM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Il prezzo massimo di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF nell'ultimo anno è stato 36.17. All'interno di 27.95 - 36.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Il prezzo più basso di Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) nel corso dell'anno è stato 27.95. Confrontandolo con gli attuali 35.73 e 27.95 - 36.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RODM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RODM?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.69 e 21.49%.
- Chiusura Precedente
- 35.69
- Apertura
- 35.58
- Bid
- 35.73
- Ask
- 36.03
- Minimo
- 35.58
- Massimo
- 35.73
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- -0.14%
- Variazione Semestrale
- 10.18%
- Variazione Annuale
- 21.49%
- Agire
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Agire
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Agire
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev