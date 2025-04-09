RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
今日RODM汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点35.58和高点35.96进行交易。
关注Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RODM新闻
常见问题解答
RODM股票今天的价格是多少？
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF股票今天的定价为35.69。它在35.58 - 35.96范围内交易，昨天的收盘价为36.07，交易量达到89。RODM的实时价格图表显示了这些更新。
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF股票是否支付股息？
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF目前的价值为35.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.35%和USD。实时查看图表以跟踪RODM走势。
如何购买RODM股票？
您可以以35.69的当前价格购买Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF股票。订单通常设置在35.69或35.99附近，而89和-0.75%显示市场活动。立即关注RODM的实时图表更新。
如何投资RODM股票？
投资Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF需要考虑年度范围27.95 - 36.17和当前价格35.69。许多人在以35.69或35.99下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看RODM价格图表，了解每日变化。
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF的最高价格是36.17。在27.95 - 36.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF的绩效。
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF股票的最低价格是多少？
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF（RODM）的最低价格为27.95。将其与当前的35.69和27.95 - 36.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RODM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RODM股票是什么时候拆分的？
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.07和21.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.07
- 开盘价
- 35.96
- 卖价
- 35.69
- 买价
- 35.99
- 最低价
- 35.58
- 最高价
- 35.96
- 交易量
- 89
- 日变化
- -1.05%
- 月变化
- -0.25%
- 6个月变化
- 10.05%
- 年变化
- 21.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值