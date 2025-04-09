- Visão do mercado
RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
A taxa do RODM para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.58 e o mais alto foi 35.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RODM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RODM hoje?
Hoje Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) está avaliado em 35.69. O instrumento é negociado dentro de 35.58 - 35.96, o fechamento de ontem foi 36.07, e o volume de negociação atingiu 89. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RODM em tempo real.
As ações de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF pagam dividendos?
Atualmente Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF está avaliado em 35.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 21.35% e USD. Monitore os movimentos de RODM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RODM?
Você pode comprar ações de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) pelo preço atual 35.69. Ordens geralmente são executadas perto de 35.69 ou 35.99, enquanto 89 e -0.75% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RODM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RODM?
Investir em Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF envolve considerar a faixa anual 27.95 - 36.17 e o preço atual 35.69. Muitos comparam -0.25% e 10.05% antes de enviar ordens em 35.69 ou 35.99. Estude as mudanças diárias de preço de RODM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
O maior preço de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) no último ano foi 36.17. As ações oscilaram bastante dentro de 27.95 - 36.17, e a comparação com 36.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
O menor preço de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) no ano foi 27.95. A comparação com o preço atual 35.69 e 27.95 - 36.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RODM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RODM?
No passado Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.07 e 21.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.07
- Open
- 35.96
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Low
- 35.58
- High
- 35.96
- Volume
- 89
- Mudança diária
- -1.05%
- Mudança mensal
- -0.25%
- Mudança de 6 meses
- 10.05%
- Mudança anual
- 21.35%
