RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Le taux de change de RODM a changé de -1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.58 et à un maximum de 35.96.
Suivez la dynamique Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RODM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RODM aujourd'hui ?
L'action Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF est cotée à 35.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.58 - 35.96, a clôturé hier à 36.07 et son volume d'échange a atteint 89. Le graphique en temps réel du cours de RODM présente ces mises à jour.
L'action Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF verse-t-elle des dividendes ?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF est actuellement valorisé à 35.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RODM.
Comment acheter des actions RODM ?
Vous pouvez acheter des actions Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF au cours actuel de 35.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.69 ou de 35.99, le 89 et le -0.75% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RODM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RODM ?
Investir dans Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.95 - 36.17 et le prix actuel 35.69. Beaucoup comparent -0.25% et 10.05% avant de passer des ordres à 35.69 ou 35.99. Consultez le graphique du cours de RODM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ?
Le cours le plus élevé de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF l'année dernière était 36.17. Au cours de 27.95 - 36.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ?
Le cours le plus bas de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) sur l'année a été 27.95. Sa comparaison avec 35.69 et 27.95 - 36.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RODM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RODM a-t-elle été divisée ?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.07 et 21.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.07
- Ouverture
- 35.96
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Plus Bas
- 35.58
- Plus Haut
- 35.96
- Volume
- 89
- Changement quotidien
- -1.05%
- Changement Mensuel
- -0.25%
- Changement à 6 Mois
- 10.05%
- Changement Annuel
- 21.35%
- Act
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Act
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Act
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev