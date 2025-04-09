- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
RODM 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.58이고 고가는 35.96이었습니다.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RODM News
- Is Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a Strong ETF Right Now?
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a Strong ETF Right Now?
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- VEA: A High-Conviction Case For Global Diversification Beyond U.S. Borders (NYSEARCA:VEA)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Height Of Policy Uncertainty
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
자주 묻는 질문
오늘 RODM 주식의 가격은?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 주식은 당일 35.69에 가격이 책정되며 35.58 - 35.96 내에서 거래되고 어제의 종가는 36.07 였고 거래 볼륨은 89이었습니다. RODM의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF은 현재 35.69로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 21.35% 및 USD를 지켜 봅니다. RODM의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
RODM 주식을 매수하는 방법은?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF의 주식을 현재 35.69의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 35.99 근처로 접수되며 89 및 -0.75%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 RODM의 업데이트를 확인해 보세요.
RODM 주식에 투자하는 방법은?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 27.95 - 36.17 및 현재 가격 35.69을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.25% 및 10.05%를 비교합니다. RODM 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 주식 최고가는?
지난해 Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF의 최고가는 36.17였습니다. 27.95 - 36.17 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 36.07와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF의 움직임을 살펴보세요.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 최저가는?
연중 Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)의 최저 가격은 27.95였습니다. 현재 35.69 및 27.95 - 36.17와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. RODM의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
RODM 주식의 분할은 언제였는지?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 36.07 및 21.35%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 36.07
- 시가
- 35.96
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- 저가
- 35.58
- 고가
- 35.96
- 볼륨
- 89
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- -0.25%
- 6개월 변동
- 10.05%
- 년간 변동율
- 21.35%
- 활동
-
- 예측값
- 3.1%
- 훑어보기
- 3.8%
- 활동
-
- 예측값
- 2.3%
- 훑어보기
- 2.5%
- 활동
-
- 예측값
- 4.6%
- 훑어보기
- 7.5%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기