CotizacionesSecciones
Divisas / RODM
Volver a Acciones

RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

35.69 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RODM de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.58, mientras que el máximo ha alcanzado 35.82.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RODM News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de RODM hoy?

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) se evalúa hoy en 35.69. El instrumento se negocia dentro de 35.58 - 35.82; el cierre de ayer ha sido 35.69 y el volumen comercial ha alcanzado 74. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RODM en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF se evalúa actualmente en 35.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 21.35% y USD. Monitoree los movimientos de RODM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de RODM?

Puede comprar acciones de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) al precio actual de 35.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.69 o 35.99, mientras que 74 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RODM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de RODM?

Invertir en Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.95 - 36.17 y el precio actual 35.69. Muchos comparan -0.25% y 10.05% antes de colocar órdenes en 35.69 o 35.99. Estudie los cambios diarios de precios de RODM en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

El precio más alto de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) en el último año ha sido 36.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.95 - 36.17, una comparación con 35.69 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

El precio más bajo de Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) para el año ha sido 27.95. La comparación con los actuales 35.69 y 27.95 - 36.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RODM en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RODM?

En el pasado, Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.69 y 21.35% después de las acciones corporativas.

Rango diario
35.58 35.82
Rango anual
27.95 36.17
Cierres anteriores
35.69
Open
35.58
Bid
35.69
Ask
35.99
Low
35.58
High
35.82
Volumen
74
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
-0.25%
Cambio a 6 meses
10.05%
Cambio anual
21.35%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.