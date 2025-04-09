КотировкиРазделы
Валюты / RODM
RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

35.69 USD 0.38 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RODM за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.58, а максимальная — 35.96.

Следите за динамикой Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RODM сегодня?

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) сегодня оценивается на уровне 35.69. Инструмент торгуется в пределах 35.58 - 35.96, вчерашнее закрытие составило 36.07, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RODM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF в настоящее время оценивается в 35.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.35% и USD. Отслеживайте движения RODM на графике в реальном времени.

Как купить акции RODM?

Вы можете купить акции Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) по текущей цене 35.69. Ордера обычно размещаются около 35.69 или 35.99, тогда как 89 и -0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RODM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RODM?

Инвестирование в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF предполагает учет годового диапазона 27.95 - 36.17 и текущей цены 35.69. Многие сравнивают -0.25% и 10.05% перед размещением ордеров на 35.69 или 35.99. Изучайте ежедневные изменения цены RODM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Самая высокая цена Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) за последний год составила 36.17. Акции заметно колебались в пределах 27.95 - 36.17, сравнение с 36.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Самая низкая цена Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) за год составила 27.95. Сравнение с текущими 35.69 и 27.95 - 36.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RODM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RODM?

В прошлом Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.07 и 21.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.58 35.96
Годовой диапазон
27.95 36.17
Предыдущее закрытие
36.07
Open
35.96
Bid
35.69
Ask
35.99
Low
35.58
High
35.96
Объем
89
Дневное изменение
-1.05%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
10.05%
Годовое изменение
21.35%
30 октября, четверг
12:30
USD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
3.1%
Пред.
3.8%
12:30
USD
Реальные расходы на личное потребление кв/кв
Акт.
Прог.
2.3%
Пред.
2.5%
12:30
USD
Продажи в составе ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
4.6%
Пред.
7.5%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:55
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.