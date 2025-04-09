- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Курс RODM за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.58, а максимальная — 35.96.
Следите за динамикой Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RODM
- Is Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a Strong ETF Right Now?
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Is Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) a Strong ETF Right Now?
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- VEA: A High-Conviction Case For Global Diversification Beyond U.S. Borders (NYSEARCA:VEA)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Height Of Policy Uncertainty
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RODM сегодня?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) сегодня оценивается на уровне 35.69. Инструмент торгуется в пределах 35.58 - 35.96, вчерашнее закрытие составило 36.07, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RODM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF в настоящее время оценивается в 35.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.35% и USD. Отслеживайте движения RODM на графике в реальном времени.
Как купить акции RODM?
Вы можете купить акции Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) по текущей цене 35.69. Ордера обычно размещаются около 35.69 или 35.99, тогда как 89 и -0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RODM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RODM?
Инвестирование в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF предполагает учет годового диапазона 27.95 - 36.17 и текущей цены 35.69. Многие сравнивают -0.25% и 10.05% перед размещением ордеров на 35.69 или 35.99. Изучайте ежедневные изменения цены RODM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Самая высокая цена Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) за последний год составила 36.17. Акции заметно колебались в пределах 27.95 - 36.17, сравнение с 36.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Самая низкая цена Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) за год составила 27.95. Сравнение с текущими 35.69 и 27.95 - 36.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RODM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RODM?
В прошлом Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.07 и 21.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.07
- Open
- 35.96
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Low
- 35.58
- High
- 35.96
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 10.05%
- Годовое изменение
- 21.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.