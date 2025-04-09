- Übersicht
RODM: Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
Der Wechselkurs von RODM hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.58 bis zu einem Hoch von 35.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RODM heute?
Die Aktie von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) notiert heute bei 35.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.58 - 35.82 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.69 und das Handelsvolumen erreichte 74. Das Live-Chart von RODM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RODM Dividenden?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF wird derzeit mit 35.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RODM zu verfolgen.
Wie kaufe ich RODM-Aktien?
Sie können Aktien von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) zum aktuellen Kurs von 35.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.69 oder 35.99 platziert, während 74 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RODM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RODM-Aktien?
Bei einer Investition in Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF müssen die jährliche Spanne 27.95 - 36.17 und der aktuelle Kurs 35.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.25% und 10.05%, bevor sie Orders zu 35.69 oder 35.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RODM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Der höchste Kurs von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) im vergangenen Jahr lag bei 36.17. Innerhalb von 27.95 - 36.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?
Der niedrigste Kurs von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) im Laufe des Jahres betrug 27.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.69 und der Spanne 27.95 - 36.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RODM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RODM statt?
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.69 und 21.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.69
- Eröffnung
- 35.58
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Tief
- 35.58
- Hoch
- 35.82
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.25%
- 6-Monatsänderung
- 10.05%
- Jahresänderung
- 21.35%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh