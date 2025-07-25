FiyatlarBölümler
Dövizler / ROAD
Geri dön - Hisse senetleri

ROAD: Construction Partners Inc

133.67 USD 2.85 (2.18%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROAD fiyatı bugün 2.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.83 ve Yüksek fiyatı olarak 135.32 aralığında işlem gördü.

Construction Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROAD haberleri

Günlük aralık
130.83 135.32
Yıllık aralık
64.80 135.32
Önceki kapanış
130.82
Açılış
131.87
Satış
133.67
Alış
133.97
Düşük
130.83
Yüksek
135.32
Hacim
1.616 K
Günlük değişim
2.18%
Aylık değişim
13.84%
6 aylık değişim
87.66%
Yıllık değişim
92.22%
21 Eylül, Pazar