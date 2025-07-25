通貨 / ROAD
ROAD: Construction Partners Inc
130.82 USD 4.79 (3.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ROADの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり126.50の安値と132.36の高値で取引されました。
Construction Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ROAD News
- コンストラクション・パートナーズ株価、129.18ドルで史上最高値を記録
- Construction Partners stock hits all-time high at 129.18 USD
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 124.2 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Construction Partners Stock?
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 120.0 USD
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 114.94 USD
- Construction Partners, Inc. (ROAD) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Construction Partners stock price target raised to $110 from $100 at DA Davidson
- Pinterest To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Doximity (NYSE:DOCS)
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- Construction Partners stock rating upgraded by Baird to Outperform
- Construction Partners shares jump 7% on upbeat guidance despite Q3 earnings, revenue miss
- Construction Partners (ROAD) Misses Q3 Earnings Estimates
- Construction Partners earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Starwood Property Trust Q2 2025 slides: $0.43 DE per share, strategic acquisition completed
- Louisiana-Pacific (LPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Gold Fields, Kiniksa Join Best Stock Lists As They Defy Slump And Shares Pop: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Best Growth Stocks to Buy for July 31st
- Best Growth Stocks to Buy for July 29th
- Construction Partners: The Rally Feels Like It Is At The End Of The Road (NASDAQ:ROAD)
- Best Growth Stocks to Buy for July 25th
1日のレンジ
126.50 132.36
1年のレンジ
64.80 132.36
- 以前の終値
- 126.03
- 始値
- 126.84
- 買値
- 130.82
- 買値
- 131.12
- 安値
- 126.50
- 高値
- 132.36
- 出来高
- 1.004 K
- 1日の変化
- 3.80%
- 1ヶ月の変化
- 11.41%
- 6ヶ月の変化
- 83.66%
- 1年の変化
- 88.12%
