ROAD: Construction Partners Inc

130.82 USD 4.79 (3.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ROADの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり126.50の安値と132.36の高値で取引されました。

Construction Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
126.50 132.36
1年のレンジ
64.80 132.36
以前の終値
126.03
始値
126.84
買値
130.82
買値
131.12
安値
126.50
高値
132.36
出来高
1.004 K
1日の変化
3.80%
1ヶ月の変化
11.41%
6ヶ月の変化
83.66%
1年の変化
88.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K