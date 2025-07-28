KurseKategorien
ROAD: Construction Partners Inc

130.82 USD 4.79 (3.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROAD hat sich für heute um 3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.50 bis zu einem Hoch von 132.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Construction Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
126.50 132.36
Jahresspanne
64.80 132.36
Vorheriger Schlusskurs
126.03
Eröffnung
126.84
Bid
130.82
Ask
131.12
Tief
126.50
Hoch
132.36
Volumen
1.004 K
Tagesänderung
3.80%
Monatsänderung
11.41%
6-Monatsänderung
83.66%
Jahresänderung
88.12%
