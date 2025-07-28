Währungen / ROAD
ROAD: Construction Partners Inc
130.82 USD 4.79 (3.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROAD hat sich für heute um 3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.50 bis zu einem Hoch von 132.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Construction Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
126.50 132.36
Jahresspanne
64.80 132.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.03
- Eröffnung
- 126.84
- Bid
- 130.82
- Ask
- 131.12
- Tief
- 126.50
- Hoch
- 132.36
- Volumen
- 1.004 K
- Tagesänderung
- 3.80%
- Monatsänderung
- 11.41%
- 6-Monatsänderung
- 83.66%
- Jahresänderung
- 88.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K