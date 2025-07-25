Moedas / ROAD
ROAD: Construction Partners Inc
129.61 USD 3.58 (2.84%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROAD para hoje mudou para 2.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 126.50 e o mais alto foi 130.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Construction Partners Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ROAD Notícias
- Ações da Construction Partners atingem máxima histórica de US$ 129,18
- Construction Partners stock hits all-time high at 129.18 USD
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 124.2 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Construction Partners Stock?
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 120.0 USD
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 114.94 USD
- Construction Partners, Inc. (ROAD) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Construction Partners stock price target raised to $110 from $100 at DA Davidson
- Pinterest To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Doximity (NYSE:DOCS)
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- Construction Partners stock rating upgraded by Baird to Outperform
- Construction Partners shares jump 7% on upbeat guidance despite Q3 earnings, revenue miss
- Construction Partners (ROAD) Misses Q3 Earnings Estimates
- Construction Partners earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Construction Partners: The Rally Feels Like It Is At The End Of The Road (NASDAQ:ROAD)
Faixa diária
126.50 130.24
Faixa anual
64.80 130.24
- Fechamento anterior
- 126.03
- Open
- 126.84
- Bid
- 129.61
- Ask
- 129.91
- Low
- 126.50
- High
- 130.24
- Volume
- 146
- Mudança diária
- 2.84%
- Mudança mensal
- 10.38%
- Mudança de 6 meses
- 81.96%
- Mudança anual
- 86.38%
