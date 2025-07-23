Валюты / ROAD
ROAD: Construction Partners Inc
124.91 USD 1.41 (1.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROAD за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.50, а максимальная — 126.58.
Следите за динамикой Construction Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ROAD
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 124.2 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Construction Partners Stock?
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 120.0 USD
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Construction Partners Inc stock hits all-time high at 114.94 USD
- Construction Partners, Inc. (ROAD) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Construction Partners stock price target raised to $110 from $100 at DA Davidson
- Pinterest To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Doximity (NYSE:DOCS)
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- Construction Partners stock rating upgraded by Baird to Outperform
- Construction Partners shares jump 7% on upbeat guidance despite Q3 earnings, revenue miss
- Construction Partners (ROAD) Misses Q3 Earnings Estimates
- Construction Partners earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Starwood Property Trust Q2 2025 slides: $0.43 DE per share, strategic acquisition completed
- Louisiana-Pacific (LPX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TopBuild (BLD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Gold Fields, Kiniksa Join Best Stock Lists As They Defy Slump And Shares Pop: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Best Growth Stocks to Buy for July 31st
- Best Growth Stocks to Buy for July 29th
- Construction Partners: The Rally Feels Like It Is At The End Of The Road (NASDAQ:ROAD)
- Best Growth Stocks to Buy for July 25th
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Are Construction Stocks Lagging MasTec (MTZ) This Year?
Дневной диапазон
122.50 126.58
Годовой диапазон
64.80 128.86
- Предыдущее закрытие
- 126.32
- Open
- 126.26
- Bid
- 124.91
- Ask
- 125.21
- Low
- 122.50
- High
- 126.58
- Объем
- 708
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 75.36%
- Годовое изменение
- 79.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.