ROAD: Construction Partners Inc

124.91 USD 1.41 (1.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ROAD за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.50, а максимальная — 126.58.

Следите за динамикой Construction Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
122.50 126.58
Годовой диапазон
64.80 128.86
Предыдущее закрытие
126.32
Open
126.26
Bid
124.91
Ask
125.21
Low
122.50
High
126.58
Объем
708
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
6.38%
6-месячное изменение
75.36%
Годовое изменение
79.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.