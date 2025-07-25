CotationsSections
Devises / ROAD
Retour à Actions

ROAD: Construction Partners Inc

133.67 USD 2.85 (2.18%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROAD a changé de 2.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.83 et à un maximum de 135.32.

Suivez la dynamique Construction Partners Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROAD Nouvelles

Range quotidien
130.83 135.32
Range Annuel
64.80 135.32
Clôture Précédente
130.82
Ouverture
131.87
Bid
133.67
Ask
133.97
Plus Bas
130.83
Plus Haut
135.32
Volume
1.616 K
Changement quotidien
2.18%
Changement Mensuel
13.84%
Changement à 6 Mois
87.66%
Changement Annuel
92.22%
20 septembre, samedi