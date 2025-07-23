货币 / ROAD
ROAD: Construction Partners Inc
125.64 USD 0.73 (0.58%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ROAD汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点124.76和高点125.65进行交易。
关注Construction Partners Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ROAD新闻
日范围
124.76 125.65
年范围
64.80 128.86
- 前一天收盘价
- 124.91
- 开盘价
- 125.19
- 卖价
- 125.64
- 买价
- 125.94
- 最低价
- 124.76
- 最高价
- 125.65
- 交易量
- 80
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 7.00%
- 6个月变化
- 76.39%
- 年变化
- 80.67%
