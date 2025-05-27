FiyatlarBölümler
Dövizler / RMCF
Geri dön - Hisse senetleri

RMCF: Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

1.94 USD 0.20 (9.35%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RMCF fiyatı bugün -9.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.89 ve Yüksek fiyatı olarak 2.14 aralığında işlem gördü.

Rocky Mountain Chocolate Factory Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMCF haberleri

Günlük aralık
1.89 2.14
Yıllık aralık
1.12 3.49
Önceki kapanış
2.14
Açılış
2.10
Satış
1.94
Alış
2.24
Düşük
1.89
Yüksek
2.14
Hacim
604
Günlük değişim
-9.35%
Aylık değişim
31.97%
6 aylık değişim
56.45%
Yıllık değişim
-3.00%
21 Eylül, Pazar