クォートセクション
通貨 / RMCF
株に戻る

RMCF: Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

2.14 USD 0.42 (24.42%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RMCFの今日の為替レートは、24.42%変化しました。日中、通貨は1あたり1.87の安値と2.18の高値で取引されました。

Rocky Mountain Chocolate Factory Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMCF News

1日のレンジ
1.87 2.18
1年のレンジ
1.12 3.49
以前の終値
1.72
始値
1.88
買値
2.14
買値
2.44
安値
1.87
高値
2.18
出来高
3.814 K
1日の変化
24.42%
1ヶ月の変化
45.58%
6ヶ月の変化
72.58%
1年の変化
7.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K