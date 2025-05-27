Divisas / RMCF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RMCF: Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
1.72 USD 0.11 (6.01%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RMCF de hoy ha cambiado un -6.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.64, mientras que el máximo ha alcanzado 2.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMCF News
- Rocky Mountain Chocolate Factory secures new loans totaling $1.8 million
- Rocky Mountain Chocolate Factory acquires Camarillo store after 29 years
- Rocky Mountain Chocolate Factory to transfer listing to Nasdaq Capital Market
- Rocky Mountain Stock Dips Despite Improved Q1 Earnings Performance
- Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Rocky Mountain Chocolate Factory names Luis Burgos as VP of operations
- Rocky Mountain Chocolate Factory regains Nasdaq compliance
- Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rocky Mountain Chocolate sees revenue growth in Q4 2025
- Rocky Mountain Chocolate Factory Reports Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results
- Rocky Mountain Chocolate Factory Schedules Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Conference Call for June 18, 2025 at 9:00 A.M. ET
- Rocky Mountain Chocolate opens redesigned flagship in Charleston
- Rocky Mountain Chocolate Factory Announces Intention to File Form 12b-25 and Delay Its Fiscal Year 2025 Earnings Release and Conference Call
Rango diario
1.64 2.00
Rango anual
1.12 3.49
- Cierres anteriores
- 1.83
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.64
- High
- 2.00
- Volumen
- 414
- Cambio diario
- -6.01%
- Cambio mensual
- 17.01%
- Cambio a 6 meses
- 38.71%
- Cambio anual
- -14.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B