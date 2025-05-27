Moedas / RMCF
RMCF: Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
2.14 USD 0.42 (24.42%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RMCF para hoje mudou para 24.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.87 e o mais alto foi 2.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RMCF Notícias
- Rocky Mountain Chocolate Factory secures new loans totaling $1.8 million
- Rocky Mountain Chocolate Factory acquires Camarillo store after 29 years
- Rocky Mountain Chocolate Factory to transfer listing to Nasdaq Capital Market
- Rocky Mountain Stock Dips Despite Improved Q1 Earnings Performance
- Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Rocky Mountain Chocolate Factory names Luis Burgos as VP of operations
- Rocky Mountain Chocolate Factory regains Nasdaq compliance
- Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. (RMCF) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rocky Mountain Chocolate sees revenue growth in Q4 2025
- Rocky Mountain Chocolate Factory Reports Fiscal Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results
- Rocky Mountain Chocolate Factory Schedules Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Conference Call for June 18, 2025 at 9:00 A.M. ET
- Rocky Mountain Chocolate opens redesigned flagship in Charleston
- Rocky Mountain Chocolate Factory Announces Intention to File Form 12b-25 and Delay Its Fiscal Year 2025 Earnings Release and Conference Call
Faixa diária
1.87 2.18
Faixa anual
1.12 3.49
- Fechamento anterior
- 1.72
- Open
- 1.88
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 1.87
- High
- 2.18
- Volume
- 3.814 K
- Mudança diária
- 24.42%
- Mudança mensal
- 45.58%
- Mudança de 6 meses
- 72.58%
- Mudança anual
- 7.00%
