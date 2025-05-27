КотировкиРазделы
Валюты / RMCF
Назад в Рынок акций США

RMCF: Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

1.83 USD 0.28 (18.06%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RMCF за сегодня изменился на 18.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 2.05.

Следите за динамикой Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RMCF

Дневной диапазон
1.73 2.05
Годовой диапазон
1.12 3.49
Предыдущее закрытие
1.55
Open
1.84
Bid
1.83
Ask
2.13
Low
1.73
High
2.05
Объем
2.101 K
Дневное изменение
18.06%
Месячное изменение
24.49%
6-месячное изменение
47.58%
Годовое изменение
-8.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.