Valute / RMCF
RMCF: Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
1.94 USD 0.20 (9.35%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RMCF ha avuto una variazione del -9.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.89 e ad un massimo di 2.14.
Segui le dinamiche di Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.89 2.14
Intervallo Annuale
1.12 3.49
- Chiusura Precedente
- 2.14
- Apertura
- 2.10
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Minimo
- 1.89
- Massimo
- 2.14
- Volume
- 604
- Variazione giornaliera
- -9.35%
- Variazione Mensile
- 31.97%
- Variazione Semestrale
- 56.45%
- Variazione Annuale
- -3.00%
21 settembre, domenica