FiyatlarBölümler
Dövizler / RMBS
Geri dön - Hisse senetleri

RMBS: Rambus Inc

102.35 USD 5.03 (4.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RMBS fiyatı bugün -4.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.20 ve Yüksek fiyatı olarak 107.67 aralığında işlem gördü.

Rambus Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMBS haberleri

Günlük aralık
101.20 107.67
Yıllık aralık
39.56 107.67
Önceki kapanış
107.38
Açılış
107.45
Satış
102.35
Alış
102.65
Düşük
101.20
Yüksek
107.67
Hacim
9.190 K
Günlük değişim
-4.68%
Aylık değişim
42.65%
6 aylık değişim
99.16%
Yıllık değişim
142.42%
21 Eylül, Pazar