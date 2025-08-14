통화 / RMBS
RMBS: Rambus Inc
102.35 USD 5.03 (4.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RMBS 환율이 오늘 -4.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 101.20이고 고가는 107.67이었습니다.
Rambus Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RMBS News
- Rambus, 주가 52주 신고가 경신, 107.67 USD
- Rambus stock hits 52-week high at 107.67 USD
- Strength Seen in Rambus (RMBS): Can Its 10.1% Jump Turn into More Strength?
- As Nvidia Retreats, These AI Chip Stocks Show Strength
- Rambus Stock Grabs Price-Target Hikes Amid Ascent
- It’s the hottest chip stock you’ve probably never heard of — and it just soared 30% in a week
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- 에버코어 ISI, Rambus 목표 주가 114달러로 상향… 강력한 성장 전망
- Evercore ISI raises Rambus stock price target to $114 on strong growth outlook
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- 램버스, Baird 목표 주가 상향에 급등… 목표가 120달러로 ’최고’
- Rambus stock soars after Baird raises price target to Street-high $120
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Rambus (RMBS) Surges 14.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Rambus Inc, 주가 52주 최고치 경신, 81.95 USD 기록
- Rambus Inc stock hits 52-week high at 81.95 USD
- Evercore picks Astera and MACOM as top AI connectivity stocks
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Rambus stock hits 52-week high, reaching $78.30
- The AI Stocks to Sell (and Buy) Now
일일 변동 비율
101.20 107.67
년간 변동
39.56 107.67
- 이전 종가
- 107.38
- 시가
- 107.45
- Bid
- 102.35
- Ask
- 102.65
- 저가
- 101.20
- 고가
- 107.67
- 볼륨
- 9.190 K
- 일일 변동
- -4.68%
- 월 변동
- 42.65%
- 6개월 변동
- 99.16%
- 년간 변동율
- 142.42%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K