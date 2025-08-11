KurseKategorien
RMBS: Rambus Inc

107.38 USD 9.86 (10.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RMBS hat sich für heute um 10.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.70 bis zu einem Hoch von 107.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rambus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
99.70 107.48
Jahresspanne
39.56 107.48
Vorheriger Schlusskurs
97.52
Eröffnung
101.57
Bid
107.38
Ask
107.68
Tief
99.70
Hoch
107.48
Volumen
6.712 K
Tagesänderung
10.11%
Monatsänderung
49.66%
6-Monatsänderung
108.95%
Jahresänderung
154.33%
