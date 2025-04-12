FiyatlarBölümler
Dövizler / RMBI
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.97 USD 0.16 (1.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RMBI fiyatı bugün 1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.35 ve Yüksek fiyatı olarak 14.99 aralığında işlem gördü.

Richmond Mutual Bancorporation Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.35 14.99
Yıllık aralık
11.46 15.15
Önceki kapanış
14.81
Açılış
14.81
Satış
14.97
Alış
15.27
Düşük
14.35
Yüksek
14.99
Hacim
135
Günlük değişim
1.08%
Aylık değişim
2.53%
6 aylık değişim
17.87%
Yıllık değişim
16.59%
21 Eylül, Pazar