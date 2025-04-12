QuotazioniSezioni
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.97 USD 0.16 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RMBI ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.35 e ad un massimo di 14.99.

Segui le dinamiche di Richmond Mutual Bancorporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.35 14.99
Intervallo Annuale
11.46 15.15
Chiusura Precedente
14.81
Apertura
14.81
Bid
14.97
Ask
15.27
Minimo
14.35
Massimo
14.99
Volume
135
Variazione giornaliera
1.08%
Variazione Mensile
2.53%
Variazione Semestrale
17.87%
Variazione Annuale
16.59%
