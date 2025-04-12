Valute / RMBI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.97 USD 0.16 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RMBI ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.35 e ad un massimo di 14.99.
Segui le dinamiche di Richmond Mutual Bancorporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMBI News
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
Intervallo Giornaliero
14.35 14.99
Intervallo Annuale
11.46 15.15
- Chiusura Precedente
- 14.81
- Apertura
- 14.81
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Minimo
- 14.35
- Massimo
- 14.99
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- 1.08%
- Variazione Mensile
- 2.53%
- Variazione Semestrale
- 17.87%
- Variazione Annuale
- 16.59%
21 settembre, domenica