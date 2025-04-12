통화 / RMBI
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.97 USD 0.16 (1.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RMBI 환율이 오늘 1.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.35이고 고가는 14.99이었습니다.
Richmond Mutual Bancorporation Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RMBI News
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
일일 변동 비율
14.35 14.99
년간 변동
11.46 15.15
- 이전 종가
- 14.81
- 시가
- 14.81
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- 저가
- 14.35
- 고가
- 14.99
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- 1.08%
- 월 변동
- 2.53%
- 6개월 변동
- 17.87%
- 년간 변동율
- 16.59%
20 9월, 토요일