시세섹션
통화 / RMBI
주식로 돌아가기

RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.97 USD 0.16 (1.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RMBI 환율이 오늘 1.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.35이고 고가는 14.99이었습니다.

Richmond Mutual Bancorporation Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMBI News

일일 변동 비율
14.35 14.99
년간 변동
11.46 15.15
이전 종가
14.81
시가
14.81
Bid
14.97
Ask
15.27
저가
14.35
고가
14.99
볼륨
135
일일 변동
1.08%
월 변동
2.53%
6개월 변동
17.87%
년간 변동율
16.59%
20 9월, 토요일