RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.66 USD 0.15 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RMBI hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.60 bis zu einem Hoch von 14.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Richmond Mutual Bancorporation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.60 14.81
Jahresspanne
11.46 15.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.81
- Eröffnung
- 14.81
- Bid
- 14.66
- Ask
- 14.96
- Tief
- 14.60
- Hoch
- 14.81
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 0.41%
- 6-Monatsänderung
- 15.43%
- Jahresänderung
- 14.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K