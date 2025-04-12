KurseKategorien
Währungen / RMBI
Zurück zum Aktien

RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.66 USD 0.15 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RMBI hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.60 bis zu einem Hoch von 14.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Richmond Mutual Bancorporation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMBI News

Tagesspanne
14.60 14.81
Jahresspanne
11.46 15.15
Vorheriger Schlusskurs
14.81
Eröffnung
14.81
Bid
14.66
Ask
14.96
Tief
14.60
Hoch
14.81
Volumen
25
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
0.41%
6-Monatsänderung
15.43%
Jahresänderung
14.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K