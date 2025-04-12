Валюты / RMBI
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.60 USD 0.13 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMBI за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.08, а максимальная — 14.60.
Следите за динамикой Richmond Mutual Bancorporation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RMBI
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
Дневной диапазон
14.08 14.60
Годовой диапазон
11.46 15.15
- Предыдущее закрытие
- 14.47
- Open
- 14.49
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Low
- 14.08
- High
- 14.60
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 14.96%
- Годовое изменение
- 13.71%
