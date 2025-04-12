CotationsSections
Devises / RMBI
Retour à Actions

RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.97 USD 0.16 (1.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RMBI a changé de 1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.35 et à un maximum de 14.99.

Suivez la dynamique Richmond Mutual Bancorporation Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMBI Nouvelles

Range quotidien
14.35 14.99
Range Annuel
11.46 15.15
Clôture Précédente
14.81
Ouverture
14.81
Bid
14.97
Ask
15.27
Plus Bas
14.35
Plus Haut
14.99
Volume
135
Changement quotidien
1.08%
Changement Mensuel
2.53%
Changement à 6 Mois
17.87%
Changement Annuel
16.59%
20 septembre, samedi