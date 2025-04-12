Devises / RMBI
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.97 USD 0.16 (1.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RMBI a changé de 1.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.35 et à un maximum de 14.99.
Suivez la dynamique Richmond Mutual Bancorporation Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RMBI Nouvelles
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
Range quotidien
14.35 14.99
Range Annuel
11.46 15.15
- Clôture Précédente
- 14.81
- Ouverture
- 14.81
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Plus Bas
- 14.35
- Plus Haut
- 14.99
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- 1.08%
- Changement Mensuel
- 2.53%
- Changement à 6 Mois
- 17.87%
- Changement Annuel
- 16.59%
