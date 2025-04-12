Divisas / RMBI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.42 USD 0.18 (1.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RMBI de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.01, mientras que el máximo ha alcanzado 14.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Richmond Mutual Bancorporation Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMBI News
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
Rango diario
14.01 14.67
Rango anual
11.46 15.15
- Cierres anteriores
- 14.60
- Open
- 14.01
- Bid
- 14.42
- Ask
- 14.72
- Low
- 14.01
- High
- 14.67
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- -1.23%
- Cambio a 6 meses
- 13.54%
- Cambio anual
- 12.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B