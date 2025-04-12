Moedas / RMBI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.90 USD 0.48 (3.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RMBI para hoje mudou para 3.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.13 e o mais alto foi 14.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Richmond Mutual Bancorporation Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMBI Notícias
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
Faixa diária
14.13 14.90
Faixa anual
11.46 15.15
- Fechamento anterior
- 14.42
- Open
- 14.53
- Bid
- 14.90
- Ask
- 15.20
- Low
- 14.13
- High
- 14.90
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 3.33%
- Mudança mensal
- 2.05%
- Mudança de 6 meses
- 17.32%
- Mudança anual
- 16.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh