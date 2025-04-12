通貨 / RMBI
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc
14.81 USD 0.39 (2.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RMBIの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり14.13の安値と14.90の高値で取引されました。
Richmond Mutual Bancorporation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RMBI News
- Richmond Mutual Bancorporation announces $0.15 per share dividend
- Richmond Mutual: Interesting Yield Still Not Enough To Offset Potential Lower Rates Ahead
- Richmond Bancorp enters change-in-control agreements
- RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION, INC. ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Richmond Mutual Bancorporation: Not Attractive Enough Despite 5% Yield (NASDAQ:RMBI)
1日のレンジ
14.13 14.90
1年のレンジ
11.46 15.15
- 以前の終値
- 14.42
- 始値
- 14.53
- 買値
- 14.81
- 買値
- 15.11
- 安値
- 14.13
- 高値
- 14.90
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- 1.44%
- 6ヶ月の変化
- 16.61%
- 1年の変化
- 15.34%
