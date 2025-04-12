クォートセクション
通貨 / RMBI
RMBI: Richmond Mutual Bancorporation Inc

14.81 USD 0.39 (2.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RMBIの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり14.13の安値と14.90の高値で取引されました。

Richmond Mutual Bancorporation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.13 14.90
1年のレンジ
11.46 15.15
以前の終値
14.42
始値
14.53
買値
14.81
買値
15.11
安値
14.13
高値
14.90
出来高
59
1日の変化
2.70%
1ヶ月の変化
1.44%
6ヶ月の変化
16.61%
1年の変化
15.34%
