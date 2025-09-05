FiyatlarBölümler
RKT: Rocket Companies Inc Class A

20.51 USD 0.62 (2.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RKT fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.19 ve Yüksek fiyatı olarak 21.40 aralığında işlem gördü.

Rocket Companies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.19 21.40
Yıllık aralık
10.06 22.55
Önceki kapanış
21.13
Açılış
21.16
Satış
20.51
Alış
20.81
Düşük
20.19
Yüksek
21.40
Hacim
20.122 K
Günlük değişim
-2.93%
Aylık değişim
19.94%
6 aylık değişim
68.81%
Yıllık değişim
6.55%
