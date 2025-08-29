Währungen / RKT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RKT: Rocket Companies Inc Class A
21.13 USD 0.05 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RKT hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.56 bis zu einem Hoch von 21.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rocket Companies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RKT News
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Lower rates are good for Rocket Companies, BofA analysts say
- What's Going On With Rocket Companies Stock Wednesday? - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Rocket Companies stock hits 52-week high at 21.46 USD
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Rocket Companies at Barclays Conference: Strategic Investments in Tech
- Mortgage rates dive on reports of worsening U.S. economy: ‘We are seeing a lot of interest in refinances’
- LendingTree Hits 52-Week High: What's Driving the Surge?
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Citigroup, Home Depot, Rocket Companies And A Tech Stock On CNBC's 'Final Trades' - Citigroup (NYSE:C), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Where Will Opendoor Stock Be in 5 Years?
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- Rocket, Mr. Cooper Stocks Rally After Merger Approval, Rate Cut Hopes Lift Market Mood - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- Reckitt Benckiser publishes base prospectus for £10bn EMTN programme
- Top European Food/HPC Stocks to Watch as per UBS
Tagesspanne
20.56 21.53
Jahresspanne
10.06 22.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.18
- Eröffnung
- 21.11
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Tief
- 20.56
- Hoch
- 21.53
- Volumen
- 27.781 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 23.57%
- 6-Monatsänderung
- 73.91%
- Jahresänderung
- 9.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K