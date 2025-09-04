Moedas / RKT
RKT: Rocket Companies Inc Class A
20.89 USD 0.29 (1.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RKT para hoje mudou para -1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.56 e o mais alto foi 21.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Rocket Companies Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RKT Notícias
Faixa diária
20.56 21.25
Faixa anual
10.06 22.55
- Fechamento anterior
- 21.18
- Open
- 21.11
- Bid
- 20.89
- Ask
- 21.19
- Low
- 20.56
- High
- 21.25
- Volume
- 9.096 K
- Mudança diária
- -1.37%
- Mudança mensal
- 22.16%
- Mudança de 6 meses
- 71.93%
- Mudança anual
- 8.52%
