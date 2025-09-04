通貨 / RKT
RKT: Rocket Companies Inc Class A
21.13 USD 0.05 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RKTの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり20.56の安値と21.53の高値で取引されました。
Rocket Companies Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RKT News
- 金利引き下げ時に投資家は何をすべきか？UBSの見解
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- バークレイズ、米国の弱さを理由にハレオンを「イコールウェイト」に格下げ、目標価格を引き下げ
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Lower rates are good for Rocket Companies, BofA analysts say
- What's Going On With Rocket Companies Stock Wednesday? - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Rocket Companies stock hits 52-week high at 21.46 USD
- Lennar, Rocket Companies And More: CNBC's 'Final Trades' - iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI), Lennar (NYSE:LEN)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Trump-Linked Mortgage Trade? Citron Says This Stock Is A Soldier In 'War On Housing' — Predicts 91% Upside - loanDepot (NYSE:LDI)
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Rocket Companies at Barclays Conference: Strategic Investments in Tech
- Mortgage rates dive on reports of worsening U.S. economy: ‘We are seeing a lot of interest in refinances’
- LendingTree Hits 52-Week High: What's Driving the Surge?
- loanDepot stock soars after Citron Research highlights servicing value
- Citigroup, Home Depot, Rocket Companies And A Tech Stock On CNBC's 'Final Trades' - Citigroup (NYSE:C), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Where Will Opendoor Stock Be in 5 Years?
- loanDepot stock jumps after Citron Research sees significant upside
- Rocket, Mr. Cooper Stocks Rally After Merger Approval, Rate Cut Hopes Lift Market Mood - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
1日のレンジ
20.56 21.53
1年のレンジ
10.06 22.55
- 以前の終値
- 21.18
- 始値
- 21.11
- 買値
- 21.13
- 買値
- 21.43
- 安値
- 20.56
- 高値
- 21.53
- 出来高
- 27.781 K
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 23.57%
- 6ヶ月の変化
- 73.91%
- 1年の変化
- 9.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K