RKT: Rocket Companies Inc Class A

20.75 USD 0.35 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RKT за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.09, а максимальная — 21.09.

Следите за динамикой Rocket Companies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.09 21.09
Годовой диапазон
10.06 22.55
Предыдущее закрытие
21.10
Open
21.09
Bid
20.75
Ask
21.05
Low
20.09
High
21.09
Объем
27.583 K
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
21.35%
6-месячное изменение
70.78%
Годовое изменение
7.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.