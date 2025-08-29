Валюты / RKT
RKT: Rocket Companies Inc Class A
20.75 USD 0.35 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RKT за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.09, а максимальная — 21.09.
Следите за динамикой Rocket Companies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.09 21.09
Годовой диапазон
10.06 22.55
- Предыдущее закрытие
- 21.10
- Open
- 21.09
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Low
- 20.09
- High
- 21.09
- Объем
- 27.583 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 21.35%
- 6-месячное изменение
- 70.78%
- Годовое изменение
- 7.79%
